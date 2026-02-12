Gempa M4,8 Guncang Meulaboh Aceh Barat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (m) 4,8 melanda kawasan Kota Meulaboh, Aceh Barat pada Kamis (12/2/2026).

Hal itu dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam akun X resminya, @infoBMKG.

"Gempa Mag:4,8, 12-Feb-2026 20:14:14WIB," tulis BMKG.

Disebutkan, titik koordinat gempa berada di 4.22 lintang utata dan 95.77 bujur timur atau 40 kilometer sebelah barat laut Kota Meulaboh.

"Kedalaman 13 kilometer," ujarnya.

Disclaimer BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )