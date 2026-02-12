Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,8 Guncang Meulaboh Aceh Barat

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |21:08 WIB
Gempa M4,8 Guncang Meulaboh Aceh Barat
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (m) 4,8 melanda kawasan Kota Meulaboh, Aceh Barat pada Kamis (12/2/2026). 

Hal itu dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam akun X resminya, @infoBMKG.

"Gempa Mag:4,8, 12-Feb-2026 20:14:14WIB," tulis BMKG. 

Disebutkan, titik koordinat gempa berada di 4.22 lintang utata dan 95.77 bujur timur atau 40 kilometer sebelah barat laut Kota Meulaboh. 

"Kedalaman 13 kilometer," ujarnya. 

Disclaimer BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
BMKG gempa aceh gempa
