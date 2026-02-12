Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi KKB Serang Rombongan PT Freeport, 3 Orang Tertembak dan 1 Anggota TNI Gugur

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |00:01 WIB
PAPUA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia di KM 50 pada Rabu (11/2/2026). Dalam peristiwa tersebut 3 orang tertembak, dan salah satunya anggota TNI yang gugur.

Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Tri Purwanto mengungkapkan kronologi peristiwa itu berawal saat personel Koramil 1710-04/Tembagapura, Kodim 1710/Mimika melaksanakan tugas di wilayah tersebut.

“Saat ini seluruh korban sudah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis secara optimal,” kata Letkol Inf Tri Purwanto.

Dia menerangkan, dari laporan yang diterima Kodam XVII/Cenderawasih, Serka AC gugur dalam kontak tembak tersebut dan Sertu H  mengalami perdarahan pada hidung. Sementara, satu orang lainnya Adalah karyawan PT Freeport.

“Sedangkan satu warga sipil berinisial HR, karyawan KPI PT. Freeport mengalami luka tembak dan dalam perawatan,” ujar dia.

Tri menekankan bahwa saat ini aparat keamanan sedang memburu pelaku penembakan untuk mempertangungjawabkan perbuatannya. Dia juga belum mengetahui kelompok mana yang melakukan penembakan.

  

 

Halaman:
1 2
      
