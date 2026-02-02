Breaking News! KKB Serang dan Tembaki Sekolah di Dekai Papua, 1 Orang Tewas

JAKARTA - Sekolah Menegah Pertama (SMP) YPK Yakpesmi, Dekai, Papua Pegunungan, diserang oleh sekelompok orang tak dikenal (OTK). Satu orang tewas dalam insiden yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Faizal Ramadhani, mengungkapkan, pihaknya melakukan pengusutan dan pencarian OTK atau KKB yang melakukan penyerangan.

“Kami sangat berduka atas meninggalnya korban. Lingkungan sekolah harus menjadi ruang aman bagi semua orang. Saat ini aparat gabungan fokus melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap para pelaku dan memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga,” kata Faizal, Senin (2/2/2026).

Peristiwa itu terjadi pada hari ini sekira pukul 09.00 WIT di Jalan Seradala Km 03, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban diketahui bernama Daniel Datti (41). Saat kejadian, korban sedang bekerja membuat perlengkapan meja dan kursi sekolah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban mengalami sejumlah luka serius di bagian kepala, punggung, dan kedua lutut.

Peristiwa tersebut juga disertai pengerusakan kaca ruang kelas XII SMP YPK Yakpesmi serta kerusakan kaca belakang sebuah mobil berwarna merah akibat lemparan batu.

Berdasarkan keterangan para saksi, kejadian bermula dari suara tembakan yang terdengar dari arah belakang sekolah.