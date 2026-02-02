Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! KKB Serang dan Tembaki Sekolah di Dekai Papua, 1 Orang Tewas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |18:04 WIB
Breaking News! KKB Serang dan Tembaki Sekolah di Dekai Papua, 1 Orang Tewas
KKB Serang dan Tembaki Sekolah di Dekai Papua, 1 Orang Tewas
A
A
A

JAKARTA - Sekolah Menegah Pertama (SMP) YPK Yakpesmi, Dekai, Papua Pegunungan, diserang oleh sekelompok orang tak dikenal (OTK). Satu orang tewas dalam insiden yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Faizal Ramadhani, mengungkapkan, pihaknya melakukan pengusutan dan pencarian OTK atau KKB yang melakukan penyerangan.

“Kami sangat berduka atas meninggalnya korban. Lingkungan sekolah harus menjadi ruang aman bagi semua orang. Saat ini aparat gabungan fokus melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap para pelaku dan memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga,” kata Faizal, Senin (2/2/2026).

Peristiwa itu terjadi pada hari ini sekira pukul 09.00 WIT di Jalan Seradala Km 03, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban diketahui bernama Daniel Datti (41). Saat kejadian, korban sedang bekerja membuat perlengkapan meja dan kursi sekolah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban mengalami sejumlah luka serius di bagian kepala, punggung, dan kedua lutut.

Peristiwa tersebut juga disertai pengerusakan kaca ruang kelas XII SMP YPK Yakpesmi serta kerusakan kaca belakang sebuah mobil berwarna merah akibat lemparan batu.

Berdasarkan keterangan para saksi, kejadian bermula dari suara tembakan yang terdengar dari arah belakang sekolah.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198863/kkb-HEFS_large.jpg
Kronologi KKB Papua Tembaki Sopir Truk di Yahukimo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/340/3198773/kkb-kePq_large.jpg
Breaking News! KKB Papua Berondong Tembakan ke Warga, Sopir Truk Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198305/penjara-j3bk_large.jpg
2 Pembunuh Warga di Dekai Yahukimo Ditangkap, Pelaku Diduga Terkait KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/340/3197374/kkb-ktTg_large.jpg
Infiltrasi Senyap! Ini Kronologi Pasukan TNI Rebut Markas hingga Tewaskan Tokoh Penting KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/340/3197270/kkb-StPd_large.jpg
Breaking News! Pasukan Khusus TNI Rebut 2 Markas OPM, Sejumlah KKB dan Komandannya Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195075/kkb-5Ied_large.jpg
Cerita Jenderal Kopassus Pemburu KKB Gelar Operasi Senyap di Ketinggian 2.500 Mdpl Selamatkan Karyawan Freeport
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement