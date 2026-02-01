Kronologi KKB Papua Tembaki Sopir Truk di Yahukimo

YAHUKIMO – Sopir truk, Jany Trio Mayaut (42) ditembak di Jalan Poros Logpon KM 7, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Insiden itu terjadi pada Jumat 30 Januari 2026 sekitar pukul 15.20 WIT.

Saat kejadian, korban yang sedang mencari nafkah tengah mengemudikan truk boks dari arah Logpon menuju Kota Dekai.

“Kami sangat prihatin atas peristiwa yang menimpa korban. Aparat bergerak cepat untuk memastikan korban mendapatkan pertolongan medis dan situasi di lokasi tetap terkendali,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Faizal Ramadhani, Minggu (1/2/2026).

Berdasarkan keterangan korban dan saksi, sekitar pukul 15.00 WIT mereka mendengar letupan senjata sebanyak lima kali dari arah kanan jalan. Salah satu peluru mengenai lengan kanan atas korban. Dalam kondisi terluka, korban tetap menginjak pedal gas dan melaju menuju Dekai demi menyelamatkan diri.

Saat ini, korban menjalani perawatan medis di RSUD Dekai akibat luka yang dideritanya. Selain itu, truk boks yang dikemudikannya juga mengalami kerusakan. Terlihat bekas lubang tembakan pada badan kendaraan.