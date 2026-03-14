Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Orang Ditetapkan Tersangka Pemasok Senjata ke KKB Papua!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |17:32 WIB
Ilustrasi pemasok senjata ke KKB Papua (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satgas Damai Cartenz 2026 dan Polda Papua berhasil mengungkap jaringan transaksi senjata api dan amunisi yang diduga akan dipasok untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang beroperasi di wilayah Yalimo dan Yahukimo.

Dalam operasi penegakan hukum yang dilakukan pada Kamis, 12 Maret 2026, di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, aparat mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut beserta sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, ratusan amunisi, magazen, serta beberapa barang lain yang berkaitan dengan aktivitas para pelaku.

Dari delapan orang yang diamankan, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara pada 13 Maret 2026.

Kelima tersangka tersebut yakni SP (38) yang berperan sebagai pencari sekaligus pembeli senjata api rakitan dan amunisi. Kemudian OB (22) alias Bakuru yang diketahui sebagai penyumbang dana untuk pembelian senjata rakitan dan amunisi dengan nilai sekitar Rp122 juta.

Selain itu, YP (35) berperan sebagai penyumbang dana pembelian amunisi sekitar Rp13 juta. Sementara M-K-M (39) berperan turut serta membantu mengantarkan dan mempertemukan pihak pembeli dengan penjual senjata api rakitan, dan DK (35) bertindak sebagai perantara dalam transaksi senjata api dan amunisi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/340/3205930/kkb-akS0_large.jpg
Ditangkap Satgas Cartenz, Ini Rekam Jejak Berdarah Komandan KKB Philip Kobak yang Terkenal Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205850/satgas_damai_cartenz-o69M_large.jpg
Komandan KKB Philip Kobak Ditangkap, Terlibat Bacok Warga hingga Bakar Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/340/3204908/kkb-1Jtz_large.jpg
Baku Tembak Pecah! Pentolan KKB Tewas Diberondong Pasukan TNI, 7 Anggotanya Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204690/opm-posH_large.jpg
Pasukan Gabungan TNI Serbu Markas OPM di Nabire, Kelompok Daniel Kogoya Kocar-kacir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/340/3204582/kkb-2tr6_large.jpg
Kronologi Lengkap TNI-Polri Kuasai Markas KKB, Sita Uang Puluhan Juta hingga Senjata Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/340/3204512/kkb-hb1m_large.jpg
Breaking News! Baku Tembak Pecah, Markas KKB Digempur Pasukan Khusus Gabungan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement