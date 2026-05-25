Pasukan Khusus TNI Selamatkan 44 Pendulang Emas dari Serangan KKB Papua

BOVEN DIGOEL - Komando Operasi Koops TNI Habema bersama aparat gabungan mengevakuasi 44 warga pendulang emas dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Senin (25/5/2026).

Mereka sebelumnya mengungsi akibat serangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM atau KKB di wilayah tersebut.

Puluhan warga tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, menggunakan tiga unit long boat.

“Setibanya di sana, mereka langsung mendapatkan pendampingan dari personel TNI dan aparat gabungan untuk menjalani pendataan serta pemeriksaan kesehatan,”ujar Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas dalam keterangannya yang diterima Okezone.

“Bahwa evakuasi ini merupakan bukti kehadiran negara dalam melindungi masyarakat sipil yang terdampak gangguan keamanan di wilayah pedalaman,” lanjutnya.

Dikatakannya, Koops TNI Habema bersama aparat terkait terus berupaya menjaga kondusifitas keamanan dan meningkatkan langkah-langkah preventif.

TNI berkomitmen mencegah gangguan keamanan maupun tindakan kekerasan yang mengancam nyawa masyarakat sipil oleh kelompok separatis bersenjata.

“Sebagai langkah lanjutan, aparat gabungan kini memperketat patroli dan pemantauan di sejumlah wilayah rawan untuk menjamin rasa aman bagi warga,”pungkasnya.