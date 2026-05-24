Gempa Guncang Sumur Banten

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |16:04 WIB
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 3,6 mengguncang kawasan Sumur, Banten pada Minggu (24/5/2026).

Informasi tersebut dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun X resminya, @infoBMKG.

"Gempa Mag:3.6, 24-May-2026 13:32:31 WIB," tulis BMKG.

Titik koordinat gempa disebutkan berada di 6,60 lintang selatan dan 105,16 bujur timur atau 46 km barat laut Sumur, Banten.

"Kedalaman 10 kilometer," ujarnya.

BMKG menyampaikan disclaimer bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

