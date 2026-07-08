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Breaking News! Gunung Merapi Meletus hingga Luncurkan Awan Panas

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |18:17 WIB
Breaking News! Gunung Merapi Meletus hingga Luncurkan Awan Panas
Gunung Merapi Meletus hingga Luncurkan Awan Panas
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JAKARTA - Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah meletus dan terpantau meluncurkan awan panas guguran pada Rabu (8/7/2026). Belum diketahui dampak yang disebabkan oleh letusan tersebut.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat awan panas guguran tersebut meluncur sejauh 2 kilometer ke arah barat daya atau hulu Kali Sat/Putih.

"Awan panas guguran itu terekam dengan amplitudo maksimum 65,29 mm dan durasi 171,01 detik," tulis BPPTKG dalam laporannya.

Masyarakat diimbau menjauhi daerah bahaya serta alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi dan mematuhi rekomendasi resmi. Status aktivitas Gunung Merapi saat ini masih berada pada Level III atau Siaga.

Sebelumnya, dalam laporan aktivitas Gunung Merapi periode pengamatan pukul 06.00-12.00 WIB, BPPTKG juga mencatat satu kali awan panas guguran dengan amplitudo 48 mm dan durasi 204,56 detik.

Awan panas guguran pada periode pengamatan tersebut mengarah ke Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Selain itu, tercatat 33 kali gempa guguran, 14 gempa hybrid atau fase banyak, serta satu gempa vulkanik dangkal.

BPPTKG juga melaporkan 10 kali guguran lava ke arah barat daya melalui Kali Sat/Putih dan Kali Krasak dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter.

 

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