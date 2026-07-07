Jarak ke RS Capai 200 Km, Legislator Perindo Fendi Sumbangkan Ambulans untuk Warga Pesisir Selatan

PESISIR SELATAN – Warga Desa Sungai Kuyung, Kecamatan Inderapura Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, harus menempuh perjalanan hingga sekitar 200 kilometer untuk mencapai rumah sakit terdekat. Selain jauhnya akses, ketiadaan ambulans selama ini menjadi salah satu kendala utama masyarakat memperoleh layanan kesehatan saat kondisi darurat.

Melihat kondisi tersebut, anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Partai Perindo, Fendi Yulianto, menyerahkan satu unit mobil ambulans kepada masyarakat menggunakan dana pribadi. Kendaraan itu diserahkan lengkap beserta dokumen kepemilikannya agar dapat langsung dimanfaatkan warga.

Fendi mengatakan, bantuan tersebut merupakan respons atas keluhan masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat jauhnya jarak menuju rumah sakit dan tidak tersedianya ambulans di wilayah mereka.

"Sering sekali masyarakat mengeluhkan sulitnya akses layanan kesehatan. Ketika ada warga sakit atau mengalami musibah, mereka terkendala jarak yang sangat jauh. Karena itu saya memilih mengambil tindakan dengan memberikan satu unit ambulans untuk masyarakat," kata Fendi, Selasa (7/7/2026).

Ambulans tersebut telah dilengkapi fasilitas sesuai standar layanan rumah sakit. Kehadirannya diharapkan dapat mempercepat penanganan warga yang membutuhkan pertolongan medis sekaligus mengurangi hambatan akses layanan kesehatan di daerah tersebut.