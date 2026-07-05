Perkuat Pelayanan Masyarakat, Partai Perindo Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan LBH Gratis di Pati

PATI – Penguatan pelayanan kepada masyarakat hingga tingkat akar rumput dinilai menjadi langkah penting untuk membangun kedekatan sekaligus menjawab kebutuhan warga secara langsung. Berangkat dari pendekatan tersebut, DPD Partai Perindo Kabupaten Pati menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan sosialisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di sela kegiatan car free day (CFD), Minggu (5/7/26).

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Pati, Nunuk Setyowati, menjelaskan, pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kesehatan, tetapi juga perlu mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan yang mudah dijangkau.

"Melalui pemeriksaan kesehatan gratis ini, kami ingin mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan sejak dini. Harapan kami, kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak warga Pati yang memperoleh akses layanan kesehatan secara mudah dan tanpa biaya," kata Nunuk saat ditemui usai acara.

Pemeriksaan kesehatan gratis dinilai menjadi langkah preventif yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya secara berkala.

“Upaya tersebut juga diharapkan membantu mendeteksi risiko penyakit lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat,”tandasnya.

Sementara itu, Ervana Zulianto, warga Desa Mintorahayu, Kecamatan Winong, mengaku kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Menurut saya kegiatan ini sangat membantu karena masyarakat bisa memeriksa kesehatan tanpa dipungut biaya. Saya berharap pelayanan seperti ini lebih sering dilaksanakan agar semakin banyak warga yang dapat merasakan manfaatnya," ujar Ervana.

Komitmen pelayanan kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui sektor kesehatan. DPD Partai Perindo Kabupaten Pati juga memanfaatkan momentum CFD untuk mengenalkan layanan LBH Perindo agar masyarakat memahami hak memperoleh pendampingan hukum secara gratis.