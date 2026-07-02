Kasus Kematian Dokter Icha Jadi Sorotan, Ketua Perindo NTT Minta Polisi Usut Transparan

KUPANG – Keprihatinan atas meninggalnya dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr. Icha terus berdatangan. Kali ini, Ketua DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT), Simson A. Lawa, menyampaikan belasungkawa sekaligus meminta aparat kepolisian mengusut penyebab kematian korban secara profesional dan transparan.

Menurut Simson, peristiwa yang menimpa dr. Icha telah menyita perhatian publik dan memunculkan berbagai pertanyaan yang perlu dijawab melalui proses hukum yang objektif. Karena itu, ia menegaskan pentingnya penyelidikan dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai penyebab kematian korban.

"Saya menilai seluruh pihak yang mengetahui maupun memiliki informasi terkait peristiwa tersebut perlu dimintai keterangan. Baik secara langsung maupun tidak langsung, harus dimintai keterangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi jabatan maupun kepentingan tertentu," kata Simson, Kamis (2/7/2026).

Selain mengusut penyebab kematian korban, Simson juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri informasi yang berkembang mengenai dugaan intimidasi sebelum dr. Icha meninggal dunia. Menurutnya, apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.