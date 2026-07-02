Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kasus Kematian Dokter Icha Jadi Sorotan, Ketua Perindo NTT Minta Polisi Usut Transparan

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |11:13 WIB
Kasus Kematian Dokter Icha Jadi Sorotan, Ketua Perindo NTT Minta Polisi Usut Transparan
Ketua DPW Partai Perindo NTT, Simson A. Lawa (foto: dok ist)
A
A
A

KUPANG – Keprihatinan atas meninggalnya dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr. Icha terus berdatangan. Kali ini, Ketua DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT), Simson A. Lawa, menyampaikan belasungkawa sekaligus meminta aparat kepolisian mengusut penyebab kematian korban secara profesional dan transparan.

Menurut Simson, peristiwa yang menimpa dr. Icha telah menyita perhatian publik dan memunculkan berbagai pertanyaan yang perlu dijawab melalui proses hukum yang objektif. Karena itu, ia menegaskan pentingnya penyelidikan dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai penyebab kematian korban.

"Saya menilai seluruh pihak yang mengetahui maupun memiliki informasi terkait peristiwa tersebut perlu dimintai keterangan. Baik secara langsung maupun tidak langsung, harus dimintai keterangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi jabatan maupun kepentingan tertentu," kata Simson, Kamis (2/7/2026).

Selain mengusut penyebab kematian korban, Simson juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri informasi yang berkembang mengenai dugaan intimidasi sebelum dr. Icha meninggal dunia. Menurutnya, apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/65/3227549//profil-RxUq_large.jpg
Profil dan Pendidikan Veronika Lake, Anggota DPRD yang Dinonaktifkan Imbas Dugaan Intimidasi Dokter Icha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227402//viral-MQNX_large.jpg
Dokter Icha Bunuh Diri Usai Diduga Diintimidasi, PDIP Nonaktifkan Anggota DPRD Veronika Lake
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227376//dokter_eliza_princila_utami_pakaenoni_alias_dr_icha-oDsI_large.jpg
LPSK Bentuk Tim Pengawal Kasus Kematian Dokter Icha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/482/3227226//dokter_icha-8zKu_large.jpg
Profil Dokter Icha yang Diduga Meninggal Bunuh Diri karena Intimidasi Anggota DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/482/3217046//dokter-H3mT_large.jpg
Kemenkes: Jam Kerja Dokter Magang Penyebab Dokter Internship Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/65/3216361//dokter-MPlY_large.jpeg
Apakah Dokter Magang atau Internship Dapat Gaji per Bulan?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement