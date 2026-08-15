Detik-Detik Gempa M7,7 Hantam Pelabuhan Maumere, Penumpang Tertimpa Bangunan hingga Jatuh ke Laut

JAKARTA – Rekaman gempa besar M7,7 yang mengguncang Pelabuhan Maumere, Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), viral di media sosial. Dua orang tewas dalam peristiwa tersebut.

Kepala Kantor SAR Maumere, Fathur Rahman mengatakan korban tewas bernama Meliana Nenong (54) tertimpa bangunan rubuh yang berada di Pelabuhan Lauren Say Maumere-Sikka.

"Kami menerima informasi bahwa saat terjadi gempa, bangunan yang berada di Pelabuhan Lauren Say Maumere-Sikka rubuh dan menimpa 1 orang korban atas Meliana Nenong perempuan berusia 54 tahun dengan kondisi meninggal dunia," ujar Fathur, Sabtu (15/8/2026).

Dalam video yang diterima Okezone, penumpang banyak yang panik hingga berjatuhan ke laut disebabkan penghubung ke kapal roboh.

Dalam video terlihat suasana di pelabuhan berubah panik saat gempa mengguncang. Penumpang yang berada di sekitar dermaga berusaha menyelamatkan diri ketika bangunan dan fasilitas pelabuhan mulai berguncang.

Penumpang lain yang berada di dermaga juga tampak panik dan berlarian mencari tempat aman. Kepanikan semakin meningkat ketika sejumlah bangunan di kawasan pelabuhan ikut roboh akibat gempa.