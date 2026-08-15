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Gempa Besar M7,7 di NTT, Meliana Tewas Tertimpa Bangunan di Pelabuhan Maumere

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |10:45 WIB
Gempa Besar M7,7 di NTT, Meliana Tewas Tertimpa Bangunan di Pelabuhan Maumere
Meliana Tewas Tertimpa Bangunan di Pelabuhan Maumere
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JAKARTA - Gempa berkekuatan M7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengakibatkan sejumlah orang meninggal dunia.  Salah satu korban merupakan perempuan bernama Meliana Nenong (54).

Kepala Kantor SAR Maumere, Fathur Rahman mengatakan Meliana tertimpa bangunan rubuh yang berada di Pelabuhan Lauren Say Maumere-Sikka.

"Kami menerima informasi bahwa saat terjadi gempa, bangunan yang berada di Pelabuhan Lauren Say Maumere-Sikka rubuh dan menimpa 1 orang korban atas Meliana Nenong perempuan berusia 54 tahun dengan kondisi meninggal dunia," ujar Fathur, Sabtu (15/8/2026).

Selain Meliana, dua orang lain juga berhasil dievakuasi. Sejauh ini kondisi dua orang lain ini masih dalam kondisi luka-luka.

"Dua orang luke-luka, kemudian ketiganya langsung dievakuasi Tim SAR Gabungan ke RSUD T.C Hillers Maumere," ujarnya.

Tim SAR Gabungan juga langsung bergerak menuju Kabupaten Nagekeo dan lokasi lain yang terdampak gempa. Saat ini, pendataan korban masih dilakukan.

 

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Topik Artikel :
Gempa Bumi gempa Gempa NTT
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