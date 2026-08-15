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BMKG: Tsunami Terjadi di Maurole Usai Gempa M7,7 NTT

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |07:41 WIB
BMKG: Tsunami Terjadi di Maurole Usai Gempa M7,7 NTT
BMKG: Tsunami Terjadi di Maurole Usai Gempa M7,7 NTT
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JAKARTA - BMKG mencatat gempa bumi dengan magnitudo 7.7 terjadi di Mbae, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tsunami di beberapa titik terdeteksi di beberapa wilayah.

“Tsunami akibat gempa Mag:7.7 (30 km TimurLaut Mbay-Nagekeo-NTT) , telah terdeteksi di Bakalang-Alor (05:41WIB) 0.14m, Dompu (05:29WIB) 0.17m, Flores Timur (05:24WIB) 0.25m, Labuan Bajo (05:26WIB) 0.36m,," tulis BMKG dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).

“MAUROLE-ENDE (05:27WIB) 0.94m, PELABUHANKEWAPANTE-SIKKA (05:16WIB) 0.38m, SIKKA (05:03WIB) 0.19m,” sambungnya.

Sebagai informasi, gempa ini terjadi pukul 04.58 WIB di timur laut Mbay Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

BMKG mengeluarkan peringatan dini terjadinya tsunami usai terjadinya gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Mbay Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Peringatan dini tsunami meliputi wilayah NTT, Nusa Tenggara Barat (NTT), Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

"Pemutakhiran peringatan dini tsunami untuk wilayah: NTB, NTT, Sulsel, Sultra," ujar keterangan yang disampaikan BMKG.

 

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Topik Artikel :
Gempa Bumi Gempa NTT gempa
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