Korban Tewas Gempa Kolombia Bertambah Jadi 281 Orang, Hampir 400 Lainnya Masih Hilang

BOGOTA - Jumlah korban tewas akibat gempa berkekuatan M 7,4 yang melanda Kolombia awal pekan ini telah meningkat menjadi 281 orang, demikian dilaporkan kantor berita EFE, mengutip pihak berwenang pada Jumat (14/8/2026). Kantor berita tersebut juga melaporkan bahwa 3.971 orang mengalami luka-luka dan 379 lainnya masih hilang.

Gempa tersebut mengguncang wilayah barat Kolombia pada Senin (10/8/2026), menyebabkan kerusakan luas di beberapa kota serta merusak rumah, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur penting lainnya.

Pusat gempa berada di dekat San Jose del Palmar di Departemen Choco. Guncangan terasa hingga ke wilayah lain di negara itu, termasuk Bogota, serta di negara-negara tetangga.

Tim penyelamat terus mencari korban selamat di antara reruntuhan bangunan, sementara pihak berwenang memperingatkan bahwa peluang untuk menemukan orang yang masih hidup di bawah reruntuhan semakin menipis.

(Rahman Asmardika)

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