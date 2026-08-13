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Korban Tewas Akibat Gempa Capai 265 Orang, Kolombia Umumkan 3 Hari Berkabung Nasional

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |08:41 WIB
Korban Tewas Akibat Gempa Capai 265 Orang, Kolombia Umumkan 3 Hari Berkabung Nasional
Korban tewas gempa Kolombia mencapai 265 orang. (Foto; Reuters)
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BOGOTA - Kolombia telah menetapkan masa berkabung selama tiga hari untuk menghormati para korban gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,4 yang terjadi pada Senin (10/8/2026). Jumlah korban tewas akibat gempa telah meningkat menjadi 265 orang, dengan setidaknya 3.494 orang terluka dan 496 lainnya masih dinyatakan hilang.

Presiden Abelardo de la Espriella mengumumkan bahwa bendera nasional akan dikibarkan setengah tiang di seluruh gedung pemerintah dan kantor perwakilan diplomatik.

Gempa yang terjadi pada pukul 07.34 waktu setempat (12.34 GMT) pada Senin di dekat San Jose del Palmar, Choco, pada kedalaman 107 kilometer ini merupakan gempa paling mematikan yang melanda Kolombia pada abad ini.

Tim tanggap darurat bekerja sepanjang waktu di kota-kota besar seperti Pereira dan Cali, dengan mengerahkan alat berat, anjing pelacak, serta membentuk rantai manusia.

"Upaya kami difokuskan pada pencarian mereka yang hilang," ujar De La Espriella.

Skala Kerusakan dan Kontroversi Bantuan

Berdasarkan penilaian kerusakan yang dirilis oleh Unit Nasional untuk Manajemen Risiko Bencana (UNGRD), gempa tersebut menghancurkan 9.215 rumah dan merusak 45.457 rumah lainnya, yang memicu penetapan status bencana nasional.

Direktur UNGRD, David Santiago Tamayo, mengumumkan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pengerahan tim penyelamat teknis dari empat negara mitra—AS, Israel, Ekuador, dan El Salvador—dengan alasan adanya kriteria operasional yang ketat.

 

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Topik Artikel :
Kolombia gempa Gempa Kolombia
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