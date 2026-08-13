JPO Depan DPR RI Tanpa Akses Tangga, Pramono: Dulu yang Bangun PUPR

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara mengenai kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat atau tepatnya di depan Gedung DPR RI yang tak memiliki akses tangga. Menurutnya, menyebut JPO dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ia pun menegaskan, JPO yang dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan dirawat bila fasilitas penyeberangan itu masih diperlukan masyarakat.

"Jadi JPO yang ada di Senayan itu adalah JPO yang dulunya dibangun oleh Kementerian PUPR, dan bagi Pemerintah DKI Jakarta, semua JPO yang masih bisa dan diperlukan tentunya kami merawatnya," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Pramono menyampaikan, beberapa JPO yang dikelola Pemprov DKI Jakarta akan ia bongkar, lantaran keberadaannya tidak efektif untuk masyarakat. Namun, bila JPO masih diperlukan dan menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, maka infrastruktur tersebut akan dipertahankan dan dirawat.

"Tetapi kalau kemudian memang sudah tidak difungsikan karena beberapa juga akan ada JPO yang akan kami, apa, akan kami tarik, terutama yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta sendiri pasti akan kami lakukan," tuturnya.