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Pramono Minta Guru Paud Ajarkan Peserta Didik Pilah Sampah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |04:02 WIB
Pramono Minta Guru Paud Ajarkan Peserta Didik Pilah Sampah
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta guru Paud untuk mengajarkan peserta didiknya memilah sampah sejak dini. Hal itu sebagai upaya menyukseskan gerakan pilah sampah sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono ketika memberikan sambutan dalam kegiatan Workshop Nasional Creativity Day for Teachers 2026 di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

"Saya berharap bahwa sebagai pendidik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dari awal saya minta tolong betul untuk mengajarkan kepada anak didiknya tentang kegiatan pilah sampah dimulai dari anak-anak PAUD," kata Pramono.

Pramono meyakini anak-anak bisa menjadi agen perubahan bila sejak awal telah membiasakan diri melakukan pilah sampah. Sebab, mereka juga bisa menjadi pengingat di keluarganya agar orangtua turut menerapkan kebiasaan memilah sampah dari rumah.

"Kalau kemudian mereka ini bisa memahami, mengikuti, menjalankan, dan mungkin merekalah yang akan mengingatkan kepada orangtuanya untuk pilah sampah tadi menjadi gerakan yang masif bagi warga Jakarta," tuturnya.

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Topik Artikel :
guru pelajar sampah Pramono Anung
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