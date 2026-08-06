Pramono Targetkan Obligasi Daerah Rp5,2 Triliun Terbit Juni 2027, Sebut Keuangan Jakarta Sangat Sehat

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sangat sehat sehingga memungkinkan untuk menerbitkan obligasi daerah. Pemprov DKI Jakarta pun menargetkan obligasi daerah senilai Rp5,2 triliun dapat diterbitkan pada Juni 2027.

"Yang menyangkut obligasi, tentunya Pemerintah DKI Jakarta sebelum memutuskan untuk me-launching obligasi yang rencananya pada bulan Juni tahun depan," kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

Sebelum menerbitkan obligasi daerah, Pemprov DKI Jakarta telah meminta masukan dari sejumlah lembaga internasional yang berpengalaman dalam pembiayaan dan penerbitan obligasi. Selain itu, pembahasan juga dilakukan bersama pemerintah pusat.

"Contohnya dengan kemarin dengan IFC World Bank, kemudian dengan Bank Pembangunan Asia, dan sebagainya," ujarnya.

Pramono menjelaskan, sebagian dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai proyek perpanjangan jalur LRT Jakarta dari Manggarai hingga Dukuh Atas. Menurutnya, jika skema tersebut berhasil diterapkan, Jakarta dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam memanfaatkan instrumen pembiayaan melalui obligasi.

"Dengan demikian model ini akan bisa menjadi role model juga bagi daerah lain dan saya meyakini itu akan membawa dampak yang positif bagi keuangan Jakarta juga. Karena keuangan Jakarta itu sebenarnya sehat banget," ucapnya.