Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Targetkan Obligasi Daerah Rp5,2 Triliun Terbit Juni 2027, Sebut Keuangan Jakarta Sangat Sehat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |11:59 WIB
Pramono Targetkan Obligasi Daerah Rp5,2 Triliun Terbit Juni 2027, Sebut Keuangan Jakarta Sangat Sehat
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sangat sehat sehingga memungkinkan untuk menerbitkan obligasi daerah. Pemprov DKI Jakarta pun menargetkan obligasi daerah senilai Rp5,2 triliun dapat diterbitkan pada Juni 2027.

"Yang menyangkut obligasi, tentunya Pemerintah DKI Jakarta sebelum memutuskan untuk me-launching obligasi yang rencananya pada bulan Juni tahun depan," kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

Sebelum menerbitkan obligasi daerah, Pemprov DKI Jakarta telah meminta masukan dari sejumlah lembaga internasional yang berpengalaman dalam pembiayaan dan penerbitan obligasi. Selain itu, pembahasan juga dilakukan bersama pemerintah pusat.

"Contohnya dengan kemarin dengan IFC World Bank, kemudian dengan Bank Pembangunan Asia, dan sebagainya," ujarnya.

Pramono menjelaskan, sebagian dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai proyek perpanjangan jalur LRT Jakarta dari Manggarai hingga Dukuh Atas. Menurutnya, jika skema tersebut berhasil diterapkan, Jakarta dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam memanfaatkan instrumen pembiayaan melalui obligasi.

"Dengan demikian model ini akan bisa menjadi role model juga bagi daerah lain dan saya meyakini itu akan membawa dampak yang positif bagi keuangan Jakarta juga. Karena keuangan Jakarta itu sebenarnya sehat banget," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/338/3234475//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-X7gZ_large.jpg
Disinggung Biaya Pendidikan Jakarta Lebih Mahal Ketimbang Singapura, Ini Respons Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/338/3234409//pemerintah-A9rg_large.jpg
Heboh Tanggul Laut Muara Baru Bocor, Pramono: Belum Mengkhawatirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/338/3234205//cuaca_cerah_di_jakarta-SX9i_large.jpg
Musim Kemarau, Pramono Tunggu Waktu Tepat Gelar Operasi Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/338/3234180//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-2HfA_large.jpg
Pramono Pastikan Jakarta Tetap Aman dan Nyaman Sepanjang Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/338/3234179//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-Vc0l_large.jpg
Pramono Janji Hubungkan Dua JPO Rasuna Said yang Tak Saling Terkoneksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/11/3234060//pbb_p2_bapenda_4_agustus-nJs0_large.jpg
Bayar Sebelum 30 September, PBB-P2 Tahun 2026 Otomatis Dipotong 5 Persen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement