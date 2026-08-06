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Horor! TikToker Meksiko Tewas Ditembak di Tengah Live Streaming

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |00:05 WIB
Horor! TikToker Meksiko Tewas Ditembak di Tengah Live Streaming
TikToker Meksiko César Gastélum tewas ditembak saat live streaming. (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Seorang influencer media sosial asal Meksiko tewas ditembak saat sedang melakukan siaran langsung (live streaming) oleh dua pengendara motor. César Gastélum tewas setelah ditembak di bagian kepala di luar gerai KFC di Kota Culiacán, wilayah barat laut Meksiko.

Influencer yang memiliki hampir 600.000 pengikut di TikTok itu sedang melakukan live streaming bersama teman-temannya di luar restoran ketika dua orang yang mengendarai sepeda motor berhenti di dekatnya dan teman-temannya. Tiba-tiba, salah satu pria tersebut tampak melepaskan tembakan ke arah César Gastélum dan mengenai tepat di bagian kepala, yang menyebabkan kematiannya seketika.

Peristiwa tersebut terekam dalam siaran langsung dan videonya tersebar luas di media sosial.

Beberapa saat sebelum kejadian, para penggemar di media sosial mencatat bahwa Gastélum sempat memperingatkan teman-temannya mengenai dua orang yang mengendarai sepeda motor dan sedang membuntutinya.

Seseorang mengunggah pesan di X, "Hanya beberapa menit sebelum dibunuh, César Gastélum sempat memperingatkan teman-temannya tentang dua orang bersepeda motor yang membuntutinya, namun mereka sama sekali tidak memedulikannya."

"Anak-anak itu membuatku takut," demikian ucapan César Gastélum yang terdengar dalam rekaman tersebut, sekitar dua menit sebelum ia dibunuh.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
Tiktoker Meksiko penembakan
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