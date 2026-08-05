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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Siang hingga Sore Berpotensi Hujan

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Siang hingga Sore Berpotensi Hujan
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Rabu (5/8/2026), didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. 

Meski demikian, masyarakat di sejumlah wilayah diminta mewaspadai potensi hujan ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, kondisi cuaca masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Namun, hujan ringan diperkirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan tebal. BMKG memprediksi hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

 

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