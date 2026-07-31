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Cuaca Sebagian Jabodetabek Diprediksi Hujan Ringan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |05:01 WIB
Cuaca Sebagian Jabodetabek Diprediksi Hujan Ringan Hari Ini
Ilustrasi hujan (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat (31/7/2026) didominasi kondisi cerah. Namun, sebagian hujan ringan.

Berdasarkan data BMKG, seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta diprediksi mengalami cuaca cerah. Wilayah tersebut meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara sejumlah wilayah di sekitar Jakarta diprakirakan mengalami hujan ringan. Misalnya di Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok berpotensi mengalami hujan ringan.

Adapun Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi diprakirakan berawan cerah. Untuk wilayah Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan berpotensi mengalami hujan ringan, sedangkan Kota Tangerang diprediksi cerah.

(Arief Setyadi )

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