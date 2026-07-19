Ramalan Cuaca, Jabodetabek Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (19/7/2026) didominasi cuaca berawan.

Melansir laman BMKG, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Jakarta Timur diprakirakan mengalami kondisi udara kabur.

Untuk wilayah penyangga Jakarta, seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan juga diprakirakan berawan.

Sedangkan Kabupaten Bekasi menjadi satu-satunya wilayah di Jabodetabek yang diprakirakan mengalami kondisi cerah berawan.

(Arief Setyadi )

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