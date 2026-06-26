Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat (26/6/2026) cerah hingga berawan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca cerah diprakirakan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu diprediksi mengalami cuaca berawan.

Untuk wilayah Bogor, baik Kabupaten Bogor maupun Kota Bogor diprakirakan cerah sepanjang hari. Cuaca cerah juga diprakirakan terjadi di Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Sementara wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diprediksi cerah. Adapun Kota Tangerang diprakirakan berawan.

(Arief Setyadi )

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