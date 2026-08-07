Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat (7/8/2026) didominasi cerah berawan hingga berawan.

Melansir BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca cerah berawan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Jakarta Selatan diprakirakan mengalami cuaca berawan.

Untuk wilayah penyangga Jakarta, seperti Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diprakirakan berawan. Kabupaten Bekasi juga diprakirakan cerah berawan, sedangkan Kota Bekasi berawan. Kemudian, Kota Depok diprakirakan cerah berawan.

Sementara di wilayah Banten, yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan diprakirakan mengalami cuaca berawan.

(Arief Setyadi )

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