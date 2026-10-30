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Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |05:02 WIB
Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
Prakiraan cuaca di Jabodetabek (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) bakal diguyur hujan pada hari ini, Jumat (30/10/2026). 

Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Bogor, serta wilayah Tangerang. 
Sementara hujan ringan diprakirakan mengguyur Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Adapun wilayah Kepulauan Seribu diprakirakan cerah berawan, sedangkan Jakarta Utara diprediksi cerah.

Di wilayah penyangga Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan diprakirakan hujan sedang.
 

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG cuaca
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