Prakiraan Cuaca Hari Ini, Sebagian Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat (23/10/2026) bakal diguyur hujan.

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, wilayah DKI Jakarta didominasi cuaca berawan dan hujan ringan. Di antaranya, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan diprakirakan hujan ringan.

Sementara cuaca Jakarta Utara dan Jakarta Timur diprakirakan berawan. Adapun Kepulauan Seribu diprediksi mengalami udara kabur.

Di wilayah Jawa Barat, seperti Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diprakirakan hujan sedang. Kota Depok berpotensi hujan ringan, sedangkan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi diprakirakan berawan.

Untuk wilayah Tangerang Raya, yakni Kabupaten Tangerang diprakirakan berawan. Sementara Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan berpotensi hujan ringan.



(Arief Setyadi )

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