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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan
Cuaca Hujan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu, 21 Oktober 2026, didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, pada pagi hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca secara umum diprediksi cerah hingga berawan. Namun, hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bekasi.

Adapun Kabupaten dan Kota Bogor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

 

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG Cuaca
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