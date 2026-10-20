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Gempa M6,3 Guncang Vanuatu Islands, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |12:54 WIB
Gempa M6,3 Guncang Vanuatu Islands, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia
Ilustrasi gempa (Foto: Dok)
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JAKARTA – Gempa bumi bermagnitudo 6,3 mengguncang wilayah Vanuatu Islands pada Selasa (20/10/2026) pukul 11.20.40 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berdampak di wilayah Indonesia.

“Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia,” ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.

Wijayanto mengungkapkan berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa bumi tersebut memiliki parameter pemutakhiran dengan magnitudo M6,3 pada kedalaman 20 kilometer. Episenter gempa terletak pada koordinat 14,02° LS dan 165,51° BT, tepatnya di laut pada jarak 517 kilometer barat laut Port Vila, Vanuatu.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, menurut Wijayanto, gempa tersebut merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat deformasi batuan.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun (normal fault),” katanya.

Wijayanto mengatakan, hingga pukul 11.45 WIB, hasil pemantauan BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock). Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Tsunami BMKG gempa
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