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Pusatnya di Darat, Gempa M5,3 Tomohon Akibat Deformasi Lempeng

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |16:43 WIB
Pusatnya di Darat, Gempa M5,3 Tomohon Akibat Deformasi Lempeng
Gempa Tomohon (Foto: BMKG)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan M 5,3 mengguncang Tomohon Tengah, Tomohon, Sulawesi Utara, pada Senin (2/11/2026) pukul 15.13.10 WIB.

Hasil analisis terbaru BMKG menunjukkan gempa memiliki magnitudo M 5,2 dengan kedalaman 135 kilometer. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,28° LU dan 124,84° BT, atau tepatnya di darat, sekitar 4 kilometer barat daya Tomohon, Sulawesi Utara.

"Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.

Wijayanto menjelaskan, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa tersebut merupakan jenis gempa bumi menengah akibat deformasi di dalam lempeng (intraslab) Laut Maluku.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun (oblique normal)," katanya.

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Topik Artikel :
BMKG Gempa Tomohon gempa
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