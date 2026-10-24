Breaking News! Gempa Dahsyat M7,2 Guncang Vanuatu, Picu Peringatan Tsunami

VANUATU - Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang perairan di dekat negara Kepulauan Vanuatu di Samudra Pasifik, Sabtu (24/10/2026) waktu setempat. Gempa ini memicu peringatan tsunami.

Melansir Ynetnews, Pusat Peringatan Tsunami yang berbasis di Hawaii memperingatkan bahwa gelombang tsunami yang berbahaya dapat berdampak pada pesisir dalam radius 300 kilometer dari pusat gempa.

Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), pusat gempa berada sekitar 200 kilometer di sebelah barat kota Sola, dengan kedalaman sekitar 10 kilometer di bawah permukaan laut.

Namun sejauh ini, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan akibat gempa besar tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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