Gempa M7,3 Guncang Vanuatu, Tidak Berpotensi Tsunami

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |19:15 WIB
Gempa M7,3 Guncang Vanuatu, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi.
SYDNEY – Gempa bumi berkekuatan M7,3 melanda lepas pantai Vanuatu pada Senin (30/3/2026), menurut laporan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS).

Gempa tersebut terjadi sekitar 35 kilometer (22 mil) timur laut Luganville, kota terbesar kedua di negara kepulauan Pasifik tersebut. USGS merevisi kekuatan gempa tersebut setelah awalnya memperkirakan gempa berskala M7,2.

Tidak ada ancaman tsunami, menurut Pusat Peringatan Tsunami Pasifik.

Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 115,8 kilometer dan kemungkinan menyebabkan guncangan sedang di beberapa pulau, menurut USGS.

Dalam penilaian awal, kemungkinan gempa tersebut tidak menyebabkan korban jiwa atau kerusakan ekonomi yang signifikan.

Gempa bumi sering terjadi di Vanuatu, sebuah kepulauan dataran rendah berpenduduk 320.000 jiwa yang terletak di Cincin Api Pasifik, wilayah dengan aktivitas seismik yang intens.

Bulan lalu, warga di pulau Espiritu Santo diguncang oleh gempa bumi berkekuatan magnitude 6,4 di lepas pantai, tetapi kerusakannya minimal.
 

(Rahman Asmardika)

