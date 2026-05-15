Gempa Dangkal M4,0 Guncang Bayah Banten, Tidak Berpotensi Tsunami!

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,0 mengguncang Bayah, Banten, pada pukul 09.03 WIB, Jumat (15/5/2026). Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan pusat gempa berada di 35 km Barat Daya Bayah Banten, pada koordinat 7.24 Lintang Selatan – 106.16 Bujur Timur. Pusat gempa di kedalaman 29 Km.

“Gempa Mag:4.0, 15-May-2026 09:03:37 WIB, Lok:7.24LS, 106.16BT (35 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn:29 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa dangkal di Banten tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

