Gempa M4,8 di Tolitoli, Waspada Potensi Guncangan Susulan

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Tolitoli, Sulawesi Tengah, pada Minggu (10/5/2026) malam dan getarannya dirasakan dirasakan kuat masyarakat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi gempa susulan.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun X resmi BMKG, @infoBMKG, pada Minggu malam. Gempa tercatat berkekuatan magnitudo 4,8 dan berpusat di laut sekitar 60 kilometer barat laut Tolitoli.

Gempa terjadi pada pukul 19.24 WIB dengan kedalaman 8 kilometer. Titik koordinat gempa berada di 1,24 LS dan 133,85 BT.

"Telah terjadi gempa bumi mag:4.8, lokasi: Pusat gempa berada di laut 60 km barat laut Toli-Toli, waktu: 10-Mei-26 19:24:33 WIB, kedalaman: 8 Km, gempa ini dirasakan (MMI): II-III Tolitoli, II-III Buol," tulis BMKG.

BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. "Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat. Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )

