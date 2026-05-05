Gempa M4,1 Guncang Pangandaran, Tak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |07:58 WIB
Gempa M4,1 Guncang Pangandaran, Tak Berpotensi Tsunami (Dok BMKG)
JAKARTA - Gempa dengan berkekuatan magnitudo (M) 4,1 mengguncang wilayah Pangandaran, Jawa Barat, pada Selasa (5/5/2026) pukul 05.14 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada di laut 76 km Barat Daya Kabupaten Pangandaran pada koordinat 8.08 Lintang Selatan – 107.92 Bujur Timur. Pusat gempa berada di kedalaman 14 Km.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.2, 05-Mei-26 05:14:39 WIB, Lok:8.08 LS, 107.92 BT (Pusat gempa berada di laut 76 km barat daya Kabupaten Pangandaran), Kedlmn:14 Km Dirasakan (MMI) III Cipatujah, III Langkaplancar, II-III Kota Tasikmalaya, II-III Cikoneng, Ciamis, III Pangandaran, II-III Puspahiang, II-III Kota Banjar,” ucap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

