Gempa M5,1 Guncang Maluku Utara, BMKG Pastikan Tak Potensi Tsunami

JAKARTA - Gempa kekuatan magnitudo (M) 5,1 mengguncang wilayah Pantai Barat Laut Jailolo, Maluku Utara, Jumat (24/4/2026) pukul 11.45.21 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

“Hasil pemodelan menunjukkan gempabumi ini tidak berpotensi tsunami,” tegas Plt Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono dalam keterangan tertulis.



Rahmat mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,1. Episenter gempa terletak di titik koordinat 1,29° LU ; 126,45° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 115 Km arah Barat Laut Jailolo, Maluku Utara pada kedalaman 26 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi kerak bumi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempabumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar (strike slip),” ujarnya.

Rahmat mengatakan gempa ini berdampak dan dirasakan di daerah Ternate dengan skala intensitas II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan truk berlalu).

Hingga pukul 12.10 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan (aftershock).

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.