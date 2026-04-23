Bongkar Mafia BBM Subsidi "Kencing di Jalan", 12 Orang Ditangkap Polisi

JAKARTA – Polisi mengungkap kasus dugaan mafia penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebanyak 12 tersangka ditangkap dalam perkara ini. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, aparat kepolisian menggerebek sebuah gudang ilegal di Jalan Lintas Lubuk Linggau–Sorolangun.

Sebanyak 12 pelaku tertangkap basah tengah melakukan aktivitas pemindahan dan pengoplosan BBM subsidi, dan langsung diringkus tanpa perlawanan.

Sindikat ini beroperasi dengan modus “kencing di jalan”. Para pelaku secara ilegal menyedot dan mengurangi muatan BBM dari mobil tangki yang sejatinya dialokasikan untuk masyarakat melalui SPBU resmi.

BBM subsidi hasil curian tersebut kemudian ditampung di gudang ilegal dan diduga kuat dioplos dengan minyak hasil sulingan sebelum dijual kembali dengan harga tinggi demi meraup keuntungan pribadi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan, Kombes Doni Satrya Sembiring, menegaskan bahwa operasi ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memberantas mafia energi yang merugikan rakyat.

“Kami tidak akan membiarkan praktik mafia yang merugikan negara dan masyarakat terus berlangsung. Penyelewengan BBM subsidi, terlebih di tengah kondisi kenaikan harga saat ini, adalah kejahatan serius yang menari di atas penderitaan rakyat. Kami tindak tegas tanpa pandang bulu,” kata Doni, Kamis (23/4/2026).