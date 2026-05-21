Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polda Sumsel Tangkap 49 Tersangka Narkoba Sepanjang Mei, Barang Bukti Rp2,8 M Dimusnahkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |01:05 WIB
Polda Sumsel Tangkap 49 Tersangka Narkoba Sepanjang Mei, Barang Bukti Rp2,8 M Dimusnahkan
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti narkotika hasil operasi pengungkapan.
A
A
A

PALEMBANG - Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti narkotika dari operasi pengungkapan kasus sepanjang Mei 2026. Operasi tersebut berhasil menjaring 49 tersangka yang diduga kuat berperan sebagai bandar, pengedar, maupun kurir jaringan narkotika lintas wilayah.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Nandang Mu’min Wijaya, menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku kejahatan narkotika yang merusak masa depan generasi bangsa.

“Pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk pertanggungjawaban publik bahwa seluruh narkotika hasil sitaan benar-benar dimusnahkan sesuai prosedur hukum. Kami berkomitmen penuh melindungi masyarakat Sumatera Selatan dari bahaya dan daya rusak narkoba,” kata Nandang kepada awak media, Rabu (20/5/2026).

Wilayah Polrestabes Palembang menjadi daerah dengan jumlah pengungkapan tertinggi, yakni sebanyak sembilan laporan polisi. Selanjutnya, wilayah Musi Banyuasin mencatat enam laporan polisi, disusul wilayah PALI dan Ogan Ilir yang masing-masing mencatat tiga laporan polisi.

Selain itu, pengungkapan kasus dilakukan di wilayah Musi Rawas, Muara Enim, dan Banyuasin dengan masing-masing dua laporan polisi. Sementara wilayah Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ilir masing-masing tercatat satu laporan polisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/340/3219371//polda_sumsel-Xsn7_large.jpg
Musnahkan 200 Kg Ganja, Kapolda Sumsel: Peredaran Narkoba Merusak Generasi Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/33/3216474//ammar_zoni-XINa_large.jpg
Ammar Zoni Berpeluang Keluar dari Nusakambangan jika Memenuhi Syarat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/340/3216323//senpi_ilegal-2YZM_large.jpg
Polisi Tangkap Pemilik Senpi Ilegal di Muba, 18 Amunisi Aktif Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/340/3214802//bbm_ilegal-JlWh_large.jpg
Polda Sumsel Sita 2 Kapal Angkut 82 Ribu Kiloliter Solar Ilegal di Perairan Banyuasin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/340/3214289//mafia_bbm-aCeP_large.jpg
Bongkar Mafia BBM Subsidi "Kencing di Jalan", 12 Orang Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/340/3213373//narkoba-mCNx_large.jpg
Polisi Ungkap 116 Kasus Narkoba di Sumsel, Etomidate Jadi Temuan Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement