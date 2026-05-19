HOME NEWS NUSANTARA

Dalam Sehari, Banjir Terjang 4 Wilayah: Ribuan Rumah Terendam

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |12:14 WIB
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum sejumlah kejadian bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam 24 jam terakhir, sejak Senin (18/5) hingga Selasa (19/5) pukul 07.00 WIB. Bencana hidrometeorologi basah seperti banjir masih menjadi perhatian pemerintah daerah selama periode tersebut.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan kejadian pertama adalah banjir di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada Senin (18/5).

“Wilayah yang terdampak adalah Desa Tuladenggi Pantai, Kecamatan Moutong. Sebanyak 66 warga terdampak,” kata Abdul Muhari, Selasa (19/5/2026).

Banjir juga merendam 66 rumah warga, 1 fasilitas kesehatan, 1 fasilitas ibadah, dan 1 fasilitas umum. BPBD Parigi Moutong telah melakukan asesmen dan penanganan darurat. Kondisi terkini dilaporkan banjir mulai surut.

Peristiwa serupa juga terjadi di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, setelah hujan dengan intensitas tinggi pada Senin (18/5) pukul 08.54 WITA. Sedikitnya 155 rumah warga di Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan, terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi.

“Terdapat 589 jiwa terdampak. Berdasarkan pantauan di lapangan, debit air masih mengalami kenaikan. BPBD Kabupaten Tapin berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan darurat,” ujarnya.

 

