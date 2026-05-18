Kapolri Resmikan Sarpras Polda Kaltim, Siap Perkuat Dukungan Keamanan IKN

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Asrama Polisi (Aspol) Tunggal Panaluan Presisi, serta sejumlah sarana dan prasarana milik Polda Kalimantan Timur di Samarinda, Senin (18/5/2026).

Fasilitas yang diresmikan meliputi asrama polisi, Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV, rumah susun Sepaku Polres Penajam Paser Utara, hingga gedung kantor dan fasilitas umum di KM 13 Karang Joang, Balikpapan.

“Pertama tentunya saya hari ini sangat senang mendapatkan kesempatan untuk meresmikan kegiatan, meresmikan beberapa fasilitas. Yang pertama adalah fasilitas untuk anggota yaitu Asrama Tunggal Panaluan yang tadi dilaporkan nanti akan ditempati oleh perwira, kemudian bintara, dan juga ada anggota yang masih bujang,” kata Sigit.

Menurut Sigit, pembangunan Aspol Tunggal Panaluan Presisi diharapkan dapat meningkatkan motivasi personel sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

“Dan ini tentunya harapan kita, ini bisa meningkatkan motivasi bagi seluruh anggota yang bertugas, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat,” ujarnya.