Kapolri Lantik Kalemdiklat hingga Tiga Kapolda Baru di Mabes Polri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung pelantikan, dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama (PJU) Mabes Polri serta beberapa Kapolda di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri melantik Komjen Pol Panca Putra S sebagai Kalemdiklat Polri. Selain itu, turut dilantik Brigjen Pol Nasri sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, serta Brigjen Pol Arif Budiman sebagai Kapolda Maluku Utara.

Sementara itu, sertijab juga dilaksanakan terhadap Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja sebagai Kapolda NTB menggantikan Irjen Pol Edy Murbowo, Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid sebagai Kapolda Bengkulu menggantikan Irjen Pol Mardiyono, serta Kombes Pol Yudi Arkara Oktabera sebagai Kayanma Polri menggantikan Brigjen Pol Abas Basuni.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier serta penguatan kelembagaan. Pergantian pejabat di lingkungan Polri juga menjadi bagian dari upaya institusi untuk terus meningkatkan profesionalitas, soliditas internal, dan efektivitas pelaksanaan tugas di berbagai wilayah.

“Mutasi jabatan di institusi Polri merupakan bentuk penyegaran sekaligus pengembangan karier personel. Diharapkan para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat langsung bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Johnny kepada wartawan, Minggu (17/5/2026).

“Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki para pejabat yang dilantik maupun melaksanakan sertijab hari ini, kami optimistis kinerja organisasi akan semakin baik dan mampu menjawab berbagai tantangan tugas ke depan,” katanya.

(Awaludin)

