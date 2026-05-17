Lemkapi Nilai Keterlibatan Polri di Sektor Pertanian Sangat Strategis

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengikuti panen raya jagung yang digelar di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi pemerintah, Polri, dan masyarakat petani.

Kapolri menjelaskan, pada kuartal II tahun 2026, Polri berhasil melakukan panen raya jagung dengan total hasil mencapai sekitar 1,24 juta ton. Sejak tahun 2025, Polri juga telah melakukan penanaman jagung di lahan seluas 662.112 hektare dengan total produksi mencapai 3,9 juta ton.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, menilai kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah dan Polri demi kesejahteraan masyarakat.

"Kita patut mengapresiasi kinerja Kapolri dan seluruh jajaran yang kembali menggelar panen raya jagung di Tuban pada kuartal II ini. Ini menjadi bukti nyata bahwa perhatian Presiden dan Kapolri terhadap penguatan sektor pangan nasional sangat dirasakan masyarakat. Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas negara,” ujar Edi kepada Okezone, Minggu (17/5/2026).

Akademisi yang juga pakar hukum kepolisian itu menilai, keterlibatan Polri dalam sektor pertanian menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak hanya fokus pada keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga aktif mendukung program strategis pemerintah yang berdampak langsung bagi rakyat.