Prabowo Bakal Berikan Bintang Mahaputera ke Kapolri dan Panglima TNI

Prabowo Bakal Berikan Bintang Mahaputera ke Kapolri dan Panglima TNI (tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya jagung serentak dan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan, serta SPPG Polri di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengaku bangga melihat prestasi Polri.

Prabowo menilai setiap keberhasilan yang dilakukan Polri ini tidak lepas dari pemimpin Polri yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Saya melihat peran Polri luar biasa. Di sini saya kira adalah karena leadership, kepemimpinan. Kalau bagus, ya kita harus akui bagus, kalau baik, kita akui baik. Dan dalam organisasi, kalau organisasinya baik berarti pemimpinnya baik. Iya kan?” kata Prabowo.

Prabowo mengibaratkan grup sepak bola, yang pelatihnya terus diperpanjang kontraknya karena bisa memimpin tim dengan baik serta meraih kemenangan di setiap pertandingan. Kemudian, dia juga mencontohkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berhasil melakukan swasembada pangan, kemudian diberi penghargaan Bintang Jasa Utama oleh Prabowo.

Prabowo kemudian menilai Polri juga berprestasi. Dia pun mengatakan akan memberikan Bintang Mahaputra kepada Kapolri.

“Ternyata saya lihat Polri ini berprestasi, berprestasi. Kapolri belum pernah menerima Bintang Mahaputera, belum ya? Nanti, Presiden Prabowo yang ngasih bintang. Panglima TNI juga? Belum terima juga kau? Presiden Prabowo mau memberi," ujarnya.

Prabowo menilai, seorang pemimpin institusi negara berhasil menjalankan tugas perlu diapresiasi. Dia pun mengatakan beberapa tahun lalu, jika ada batalyon memenangkan perang, komandannya diberi penghargaan.

"Jadi, ya itu namanya hukum bernegara, hukum organisasi. Berhasil, komandannya bagus. Waktu di pertempuran, ya, di sejarah, banyak sejarah, termasuk sejarah Indonesia. Waktu perang dulu, batalyon-batalyon itu ya ada nomornya, ada. Tapi dulu terkenalnya itu komandannya. Batalyon Sarwo Edhie, Kompi Sarwo Edhie, Batalyon Ahmad Yani, Batalyon Kemal Idris. Dulu begitu. Kalau berhasil. Kalau nggak berhasil, copot," ungkapnya.