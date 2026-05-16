Prabowo Puji Kepemimpinan Polri: Kalau Tim Bola, Kontrak Diperpanjang

Prabowo Puji Kepemimpinan Polri: Kalau Tim Bola, Kontrak Diperpanjang (tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian kepada Polri dalam mendukung program ketahanan pangan. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Prabowo menyampaikan hal itu saat memimpin panen jagung serentak dan groundbreaking ketahanan pangan Polri di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

“Jadi, saya hari ini sangat gembira diundang di tempat ini. Saya melihat peran Polri luar biasa dan di sini saya kira adalah karena leadership kepemimpinan,” kata Prabowo.

Prabowo menyebutkan, dirinya akan mengakui kerja bagus. Ia menilai, kepemimpinan yang baik akan menghasilkan organisasi yang baik.

“Kalau bagus ya kita harus akui bagus, kalau baik kita akui baik. Dalam organisasi, kalau organisasinya baik berarti pemimpinnya baik. Kalau tim kesebelasan sepak bola, kalau menang ya manajernya baik, pelatihnya baik, kaptennya baik, kontrak diperpanjang. Bener kan? Kalau enggak beres copot, sederhana,” ujar dia.

“Ini namanya hidup. Jadi jangan pengen kapten kesebelasan sepak bola kalah-kalah, tapi pengen diperpanjang terus,” imbuh dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini, Polri sudah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal itu untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.