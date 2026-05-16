Prabowo Ungkap Alasan Diresmikannya 1.061 Kopdes Merah Putih: Saya Suka Angka 8

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |14:52 WIB
Prabowo Ungkap Alasan Diresmikannya 1.061 Kopdes Merah Putih: Saya Suka Angka 8 (tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membeberkan cerita di balik peresmian 1.061 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih hari ini, Sabtu (16/5/2026).

“Hari ini kita resmikan operasionalisasi 1.061 koperasi. Angka 1.061 akan saya jelaskan sedikit," kata Prabowo di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Prabowo menjelaskan, awalnya Kopdes ini akan diresmikan dengan jumlah 1.300. Namun, karena ada berbagai alasan akhirnya Prabowo meminta cukup 1.000 Kopdes.

"Jadi tadinya mau diresmikan 1.300 sekian, tetapi sepertinya ada yang buru-buru, ada yang cari, akhirnya saya kira cukup 1.000 saja, ujarnya.

Kemudian, Prabowo mengungkap ada saran dari Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengingat dirinya suka angka '8'. Prabowo pun membeberkan cocokologi 1.061 Kopdes dengan angka '8'.

"Kemudian Ketua Dirut Agrinas Pangan ingat bahwa saya ini suka angka 8 'Jadi kalau begitu Pak enggak usah 1.300, 1.061 aja Pak jadi kalau 1 sama 6, 7, sama 1, 8. Jadi orang Indonesia suka cari-cari, tapi itu ada semacam untuk kita semangat saja," tuturnya. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

