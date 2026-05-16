Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengemis dan Manusia Gerobak di Trotoar Mampang Ditertibkan Usai Viral, Berapa Penghasilannya?

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |01:00 WIB
Pengemis dan Manusia Gerobak di Trotoar Mampang Ditertibkan Usai Viral, Berapa Penghasilannya?
Pengemis dan Manusia Gerobak di Trotoar Mampang Ditertibkan Usai Viral
A
A
A

JAKARTA - Keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kawasan Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Satpol PP DKI Jakarta menertibkan delapan orang dan membawa mereka ke panti sosial di Jakarta Barat.

Dalam video viral beredar, sejumlah pengemis dan manusia gerobak memanfaatkan trotoar sebagai tempat beraktivitas.

Mereka menggelar tikar maupun spanduk untuk alas duduk di sepanjang jalur pedestrian dari sekitar Halte Mampang Prapatan menuju arah Warung Buncit.

Sementara pada malam hari, mereka tampak duduk berjajar sambil menunggu belas kasihan dari pengguna jalan yang melintas.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi, mengatakan setelah diamankan, delapan PMKS tersebut dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 untuk penanganan lebih lanjut.

"Satpol PP membawa delapan orang PPKS kepada Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1, guna pelayanan dan penanganan lanjutan," kata Satriadi, Jumat (15/5/2026).

Delapan orang yang diamankan mayoritas merupakan lanjut usia (lansia). Mereka yakni Suwino (74) asal Tegal, Udin (63) asal Brebes, Waskam (73) asal Kuningan.

Selanjutnya Budi Cahyono (61) asal Kediri, Slamet Basuki (65) asal Jakarta, Umardani (56) asal Jakarta, Juni Marlis (45) asal Padang, serta Abdul Hadi (61) asal Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/18/3218651//kerbau_albino_di_bangladesh_menjadi_viral_karena_kemiripan_dengan_presiden_amerika_serikat_donald_trump-HfDu_large.jpg
Kerbau Albino Mirip Donald Trump Viral di Media Sosial, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218625//dprd_jember-kV5s_large.jpg
Disanksi Buntut Main Gim saat Rapat, Anggota DPRD Jember Syahri: Saya Menyesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218619//viral-Kirq_large.jpg
Viral Penumpang Wanita Jatuh dari Peron Stasiun Manggarai, Korban Dibawa ke RS PGI Cikini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218579//partai_gerindra-I4Vg_large.jpg
Siang Ini, Gerindra Sidang Etik Legislator Jember yang Merokok dan Main Gim saat Rapat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218550//viral-n86y_large.jpg
Viral Bule Jadi Korban Jambret hingga Tersungkur di Bundaran HI, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218523//viral-Ru0j_large.jpg
Viral! Emak-Emak Ricuh di Konser Afgan, Nyaris Lempar Speaker dari Lantai Atas hingga Pengunjung Histeris
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement