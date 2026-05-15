Viral Bule Jadi Korban Jambret hingga Tersungkur di Bundaran HI, Polisi Buru Pelaku

JAKARTA – Seorang warga negara asing (WNA) menjadi korban penjambretan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Kapolsek Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu menegaskan, pihaknya saat ini sedang mengejar pelaku penjambretan tersebut.

"Kami sudah mengetahui, sedang kita upayakan pencarian pelaku," kata AKBP Braiel dikutip, Jumat (15/5/2026).

AKBP Braiel menegaskan, korban merupakan seorang warga negara asing (WNA) dan sudah dimintai keterangan di kantor polisi. "Betul (korban) WNA, korban sudah kami mintai keterangan," tandasnya.

Sekadar diketahui, momen pelaku beraksi terekam oleh video amatir warga. Lokasi kejadian berada di kawasan Bundaran HI.

Dari video yang diunggah akun Instagram @wargajakarta.id, pelaku terlihat sudah mengintai korban tersebut.

Pasalnya, pelaku langsung menghampiri korban di tengah ramainya kendaraan yang melintas di jalur tersebut.