Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Bule Jadi Korban Jambret hingga Tersungkur di Bundaran HI, Polisi Buru Pelaku

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |10:59 WIB
Viral Bule Jadi Korban Jambret hingga Tersungkur di Bundaran HI, Polisi Buru Pelaku
Viral Bule Jadi Korban Jambret hingga Tersungkur di Bundaran HI
A
A
A

JAKARTA – Seorang warga negara asing (WNA) menjadi korban penjambretan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Kapolsek Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu menegaskan, pihaknya saat ini sedang mengejar pelaku penjambretan tersebut.

"Kami sudah mengetahui, sedang kita upayakan pencarian pelaku," kata AKBP Braiel dikutip, Jumat (15/5/2026).

AKBP Braiel menegaskan, korban merupakan seorang warga negara asing (WNA) dan sudah dimintai keterangan di kantor polisi. "Betul (korban) WNA, korban sudah kami mintai keterangan," tandasnya.

Sekadar diketahui, momen pelaku beraksi terekam oleh video amatir warga. Lokasi kejadian berada di kawasan Bundaran HI.

Dari video yang diunggah akun Instagram @wargajakarta.id, pelaku terlihat sudah mengintai korban tersebut.

Pasalnya, pelaku langsung menghampiri korban di tengah ramainya kendaraan yang melintas di jalur tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218325/mpr_ri-gytT_large.jpg
Gaduh Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar, MPR RI Evaluasi Penggunaan Speaker 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218021/viral-iSRB_large.jpg
Sosok Dua Juri Lomba Cerdas Cermat MPR, Harta Kekayaannya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218011/viral-B8o4_large.jpg
MPR Minta Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Dipertandingkan Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217684/viral_pemotor_halangi_ambulans_di_depok-4Dx9_large.jpg
Pemotor Halangi hingga Rusak Ambulans di Depok Jadi Tersangka, Langsung Ditahan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217677/wanita_calon_saksi_persidangan_dianiaya_di_spbu_palmerah-LYb5_large.jpg
Geger Wanita Calon Saksi Persidangan Dikejar hingga Dianiaya di SPBU Palmerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217663/viral_pemotor_halangi_ambulans_di_depok-kSmy_large.jpg
Kronologi Pemotor Halangi Ambulans hingga Berujung Perusakan di Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement