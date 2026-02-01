Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Heroik Sopir Jaklingko Adang Jambret di Jaktim, Pelaku Diserempet Jatuh dari Motor

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |11:02 WIB
Aksi Heroik Sopir Jaklingko Adang Jambret di Jaktim, Pelaku Diserempet Jatuh dari Motor
Ilustrasi jambret (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Aksi penjambretan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur, berhasil digagalkan M. Tommy (39), sopir Jaklingko. Saat melihat kejadian tersebut, Tommy mengejar pelaku dan menyerempet salah satu jambret hingga terjatuh dan akhirnya diamankan warga.

Kapolsek Ciracas Kompol Rohmad, menyatakan, satu orang pelaku kini diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. "Betul diserahkan ke Polsek Ciracas. Diduga melakukan penjambretan. Saat ini, dilakukan pemeriksaan," kata Kapolsek Ciracas, Kompol Rohmad, Minggu (1/2/2026).

Sementara Kanit Reskrim Polsek Ciracas Iptu Hasnan Nasruki, menjelaskan kejadian itu berlangsung pada Jumat 30 Januari 2026. Peristiwa bermula ketika seorang perempuan berinisial D sedang menunggu angkutan umum di halte, lalu didatangi dua pelaku berboncengan sepeda motor.

Salah satu pelaku turun dan merebut telepon genggam korban, sementara rekannya tetap berada di atas motor dalam posisi siaga. Setelah beraksi, keduanya langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi ke arah tol.

Tommy yang saat itu melintas dan melihat aksi tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Namun, hanya satu orang yang berhasil dikejar.

"Ada dua, sementara, yang satunya kan langsung kabur bawa handphone itu kan langsung kabur ke arah tol, tak kekejar," ujarnya.

Pelaku yang dibonceng sempat berusaha melarikan diri, tetapi terserempet kendaraan hingga terjatuh. Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian mengamankan pelaku tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197616/viral-jCeJ_large.jpg
Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret Selesai Lewat Jalur Restorative Justice
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197552/dpr-I4tp_large.jpg
DPR Panggil Kapolresta Sleman Terkait Suami Kejar Jambret Malah Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197546/penjambretan-Xf8d_large.jpg
Pria di Sleman Kejar Jambret Malah Jadi Tersangka, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184957/jambret-k0Sx_large.jpg
2 Jambret Todong Pasutri Pakai Pistol di Jakbar Sudah 28 Kali Beraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179457/pencurian-CB0F_large.jpg
Rampas Ponsel Wanita, Pria Bertato Bonyok Dihajar Warga di Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/340/3147755/jambret-Wsw0_large.jpg
Apes, Jambret Dihajar Massa hingga Tewas di Pariaman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement