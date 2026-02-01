Aksi Heroik Sopir Jaklingko Adang Jambret di Jaktim, Pelaku Diserempet Jatuh dari Motor

JAKARTA – Aksi penjambretan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur, berhasil digagalkan M. Tommy (39), sopir Jaklingko. Saat melihat kejadian tersebut, Tommy mengejar pelaku dan menyerempet salah satu jambret hingga terjatuh dan akhirnya diamankan warga.

Kapolsek Ciracas Kompol Rohmad, menyatakan, satu orang pelaku kini diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. "Betul diserahkan ke Polsek Ciracas. Diduga melakukan penjambretan. Saat ini, dilakukan pemeriksaan," kata Kapolsek Ciracas, Kompol Rohmad, Minggu (1/2/2026).

Sementara Kanit Reskrim Polsek Ciracas Iptu Hasnan Nasruki, menjelaskan kejadian itu berlangsung pada Jumat 30 Januari 2026. Peristiwa bermula ketika seorang perempuan berinisial D sedang menunggu angkutan umum di halte, lalu didatangi dua pelaku berboncengan sepeda motor.

Salah satu pelaku turun dan merebut telepon genggam korban, sementara rekannya tetap berada di atas motor dalam posisi siaga. Setelah beraksi, keduanya langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi ke arah tol.

Tommy yang saat itu melintas dan melihat aksi tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Namun, hanya satu orang yang berhasil dikejar.

"Ada dua, sementara, yang satunya kan langsung kabur bawa handphone itu kan langsung kabur ke arah tol, tak kekejar," ujarnya.

Pelaku yang dibonceng sempat berusaha melarikan diri, tetapi terserempet kendaraan hingga terjatuh. Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian mengamankan pelaku tersebut.