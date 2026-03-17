Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ledakan Terjadi di Masjid Jember, Jamaah Sholat Tarawih Panik Berhamburan

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |06:16 WIB
Ledakan di masjid Jember (Foto: Bambang Sugiarto/Okezone)
A
A
A

JEMBER - Ledakan terjadi di Masjid Raya Pesona, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur saat jamaah sedang menjalankan Sholat Tarawih. Diduga asal ledakan terdengar dari tempat wudhu pria. 

Dari video amatir, sejumlah jamaah panik berhamburan sesaat setelah terjadinya ledakan di masjid kompleks Perumahan Pesona Regency itu.

Polres Jember yang menerima laporan kemudian mendatangi lokasi dan memasang police line. Kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), serta melakukan strerilisasi masjid dari warga yang akan mendekati lokasi.

Menurut Fadil, takmir masjid, tempat wudhu pria mengalami kerusakan seperti plafon papan dan tembok yang retak akibat ledakan. “Sumber ledakan diduga dari dalam lemari (di tempat wudhu),” ujarnya, Senin (16/3/2026).

Sedangkan Agus, jamaah masjid, mengungkapkan saat ledakan terjadi jamaah baru menyelesaikan Tarawih 13 rakaat. Namun, Tarawih masih sempat dilanjutkan hingga rakaat 14.

Ledakan yang terjadi, menurut Agus, sangat kuat dan besar hingga membuat plafon hancur termasuk dinding di area tempat wudu pria. Agus berharap agar polisi cepat mengungkap asal muasal ledakan dan kasus ledakan ini tidak terulang.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Angga Riatma, menyatakan masih melakukan penyelidikan dan belum dapat melakukan analisis. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/18/3207001/viral-G4iO_large.jpg
Ledakan Bom Guncang Sekolah Yahudi di Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/340/3203478/ledakan-Lft3_large.jpg
Tragis! 2 Bocah di Lebak Luka Bakar Parah Terkena Ledakan Meriam Bleson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199902/ledakan-fram_large.jpg
Terungkap! Motif ABH Nekat Ledakkan SMAN 72 Jakarta, Sakit Hati Dikucilkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/338/3195535/viral-0tKb_large.jpg
Polisi Selidiki Penyebab Sumber Asap Tambang Emas di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195405/ledakan-kRlX_large.jpg
Kadar CO Tinggi, Petugas Belum Bisa Masuk TKP Diduga Ledakan Tambang Emas Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195401/macet-4AHU_large.jpg
Jakarta Hujan, Lalu Lintas di Kuningan Padat Merayap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement