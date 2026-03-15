Kontrakan 2 Lantai Hancur Gegara Ledakan Misterius, Satu Orang Jadi Korban

BANDUNG – Suara ledakan keras mengagetkan penghuni rumah kontrakan di Cileunyi Wetan, tepatnya di Kampung Cileunyi, RT 01 RW 05, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, pada Sabtu 14 Maret 2026 malam. Ledakan tersebut menyebabkan belasan kamar kontrakan rusak dan satu penghuni mengalami luka.

Bangunan kontrakan berlantai dua yang memiliki total 19 kamar itu mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi, terutama di bagian belakang bangunan.

Salah satu penghuni kontrakan, Een (42), mengatakan ledakan terjadi secara tiba-tiba saat dirinya sedang tertidur di kamar lantai bawah.

“Kejadiannya sekitar pukul 21.00 malam. Tiba-tiba ada ledakan lalu dinding dan atap langsung runtuh,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Minggu (15/3/2026).

Ia mengaku terbangun setelah mendengar benturan keras dari serpihan bangunan yang menghantam pintu kamarnya.

“Langsung kena pintu, ada suara ‘brug’, saya langsung bangun. Tapi alhamdulillah saya tidak kenapa-kenapa,” katanya.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, satu penghuni dilaporkan mengalami luka hingga harus mendapatkan enam jahitan akibat kejadian tersebut.