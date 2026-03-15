Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kontrakan 2 Lantai Hancur Gegara Ledakan Misterius, Satu Orang Jadi Korban

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |21:30 WIB
Kontrakan 2 Lantai Hancur Gegara Ledakan Misterius, Satu Orang Jadi Korban
Kontrakan Hancur Gegara Ledakan (foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG – Suara ledakan keras mengagetkan penghuni rumah kontrakan di Cileunyi Wetan, tepatnya di Kampung Cileunyi, RT 01 RW 05, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, pada Sabtu 14 Maret 2026 malam. Ledakan tersebut menyebabkan belasan kamar kontrakan rusak dan satu penghuni mengalami luka.

Bangunan kontrakan berlantai dua yang memiliki total 19 kamar itu mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi, terutama di bagian belakang bangunan.

Salah satu penghuni kontrakan, Een (42), mengatakan ledakan terjadi secara tiba-tiba saat dirinya sedang tertidur di kamar lantai bawah.

“Kejadiannya sekitar pukul 21.00 malam. Tiba-tiba ada ledakan lalu dinding dan atap langsung runtuh,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Minggu (15/3/2026).

Ia mengaku terbangun setelah mendengar benturan keras dari serpihan bangunan yang menghantam pintu kamarnya.

“Langsung kena pintu, ada suara ‘brug’, saya langsung bangun. Tapi alhamdulillah saya tidak kenapa-kenapa,” katanya.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, satu penghuni dilaporkan mengalami luka hingga harus mendapatkan enam jahitan akibat kejadian tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bandung Kasus ledakan Ledakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement